تقرير: الجزائري بن ناصر يقترب من ميلان

كشفت تقارير إعلامية إيطالية الخميس أن ميلان بات قريباً للغاية من حسم صفقة النجم الصاعد إسماعيل بن ناصر من صفوف جاره إيمبولي.

جاء هذا وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أنه من الممكن إتمام الصفقة خلال ساعات قليلة.

وذكرت الشبكة أن الروسونيري قد يعلن عن نجاحه في ضم الدولي الجزائري بشكل رسمي خلال 24 ساعة فقط.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن النادي الإيطالي مهتم بصاحب الـ 21 عاماً بسبب امتلاكه لجواز سفر أوروبي يمنحهم ميزة في ضمه.

ويشارك بن ناصر في الوقت الحالي مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية، وهي البطولة التي تصدر فيها الخضر ترتيب مجموعتهم ليتأهلوا لدور الـ 16.

يذكر أن بن ناصر قدم موسماً مميزاً للغاية مع إيمبولي، ويقدم حالياً أداءً مميزاً مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية وقد تم اختياره أفضل لاعب في مرحلة المجموعات.