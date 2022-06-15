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تقرير: باريس سان جيرمان على أعتاب إقالة بوتشيتينو

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 11:42
ماوريسيو بوتشيتينو (المصدر: أ ف ب)
ماوريسيو بوتشيتينو (المصدر: أ ف ب)

أكدت وسائل إعلامية فرنسية مساء أمس الثلاثاء أن إدارة باريس سان جيرمان باتت قريبة من إقالة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وقالت صحيفتا "ليكيب" و"لو باريزيان" المعروفتان أن اجتماعاً بين محامي المدرب ومسؤولي النادي الباريسي جرى بهدف التوصل لاتفاق يقضي برحيل صاحب الخمسين عاماً.

وتقول التقارير بأن النادي الفرنسي سيضطر لدفع ما بين 15-20 مليون يورو كتعويضات للمدرب الأرجنتيني وطاقمه الفني.

واستغنى باريس سان جيرمان مؤخراً عن خدمات المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو واستبدله بالبرتغالي لويس كامبوس الذي سيعمل كمستشار كروي.

المرشحون لخلافة بوتشيتينو في تدريب باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يتحرك النادي للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان العاطل عن العمل حالياً، أو كريستوف غالتيه مدرب نيس.

ماوريسيو بوتشيتينو (المصدر: أ ف ب)
ماوريسيو بوتشيتينو (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:باريس سان جيرمانماوريسيو بوتشيتينو

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