تقرير: برشلونة يحسم صفقة أخرى

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الاثنين عن توصل برشلونة لاتفاق مع جاره إشبيلية يقضي بانتقال النجم الدولي الفرنسي جولز كوندي إلى ملعب كامب ناو هذا الصيف.

وقالت الجريدة المقربة من النادي الكتالوني أنه عوضاً عن المماطلة في إتمام الصفقة، تحرك البارسا سريعاً الأسبوع الفائت وعرض على جاره الأندلسي 50 مليون يورو مباشرة إضافة لـ 10 ملايين أخرى على شكل مكافآت.

ومع إدراكه لرغبة المدافع الفرنسي في ارتداء قميص البلاوغرانا، وافق إشبيلية على العرض رغم تزامنه مع اهتمامٍ جدي من قبل تشيلسي باللاعب.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع كوندي حول البنود الشخصية في وقت سابق، على أن يوقع على عقدٍ يمتد لأربعة مواسم قادمة.

وتأمل إدارة البارسا أن تتمكن من حسم الأمور قبل نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن النجم الفرنسي الشاب يتابع تطورات الصفقة من لاغوس التي تقع في جنوب البرتغال حيث يجري إشبيلية حالياً معسكراً تدريبياً استعدادياً للموسم الجديد هناك.