تقرير: برشلونة يقدم غريزمان رسمياً السبت القادم

حسم برشلونة صفقة أنتوان غريزمان وفقاً لتقارير إعلامية، وبات يستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، محدداً موعد تقديمه الرسمي.

وحاول البارسا التفاوض مع الروخيبلانكوس للتعاقد مع الدولي الفرنسي وتسديد المبلغ على أقساط، لكن إدارة النادي المدريدي رفضت.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة قرر الاتفاق مع عدد من البنوك على قروض يصل مجموعها إلى 120 مليون يورو لدفع قيمة الشرط الجزائي وجلب غريزمان.

وأوضحت أن النادي الكتالوني حدد السبت القادم موعداً لتقديم صاحب الـ 28 عاماً للجماهير قبل التحاقه بمعسكر الفريق.

ولا يزال النادي الكتالوني يرغب في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان الذي وضع سقفاً لقيمة الصفقة يصل إلى 200 مليون يورو.

يذكر أن غريزمان رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد الأحد الماضي وتم توقيع غرامة مالية عليه.