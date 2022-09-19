تقرير: تشافي أهان بيكيه أمام لاعبي برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تصادم ما بين تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة ومدافع الفريق المخضرم جيرارد بيكيه حصل في وقتٍ سابق من شهر سبتمبر الجاري.

وحصلت هذه الحادثة وفقاً للصحيفة الصادرة من كتالونيا بعد سقوط البارسا أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين في بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المنصرم.

ماذا حصل بين تشافي وبيكيه بعد خسارة برشلونة أمام بايرن؟

وبعد انتهاء اللقاء واجتماع اللاعبين بمدربهم، قال بيكيه في إشارة لمشاركاته المحدودة هذا الموسم: "لم ألعب حتى رياضة البيتانك (الكرة الحديدية)."

وسمع تشافي عبارة زميله السابق ليرد بعنف سريعاً: "ولن تسنح لك فرصة المشاركة."

في هذه المرحلة، فضل بيكيه عدم الرد حتى لا تتضاعف الأزمة بينه وبين مدربه الحالي وزميله السابق وسط حالة من السكوت التام بين اللاعبين الآخرين.