تقرير: خاميس يرفض نابولي وينتظر أتلتيكو مدريد

أشارت بعض التقارير الصادرة من كولومبيا إلى أن خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد رفض الانتقال إلى نابولي، لأن رغبته هي الاستمرار في الدوري الإسباني الموسم المقبل.

وخاض قائد منتخب كولومبيا الموسمين الماضيين في صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة

وأكدت مصادر "لا سيسكتا" أن خاميس ينتظر عرضاً من أتلتيكو مدريد حتى يخلف أنتوان غريزمان المطلوب من قبل برشلونة.

يذكر أن والد خاميس كشف مؤخراً أنه يرى نابولي الوجهة الأنسب لابنه، لأن كارلو أنشيلوتي يشرف عليه حالياً، وهو المدرب الذي أحضر الكولومبي لريال مدريد وأوصله لقمة مستواه.