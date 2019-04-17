تقرير: خلاف حاد بين صلاح وكلوب والمصري يطلب الرحيل عن ليفربول

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن النجم محمد صلاح طلب الرحيل عن ليفربول بعد مشادة حادة مع مدربه يورغن كلوب.

واستعاد الدولي المصري مستواه مؤخراً بعد فترة صعبة تعرض فيها للعديد من الانتقادات من قبل وسائل الإعلام البريطانية وفئة من الجماهير.

وكشفت الصحيفة أن صلاح دخل في نقاش حاد مع المدير الفني الألماني عشية مواجهة ليفربول وبورتو ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا طلب المصري إثره الرحيل عن الريدز خلال سوق الانتقالات الصيفي.

يذكر أن صلاح جدد عقده مع ليفربول لخمسة مواسم العام الماضي، ليتقاضى بموجبه الراتب الأعلى في تاريخ النادي.