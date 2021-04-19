تقرير: دوري الأبطال بصورة جديدة لإرضاء كبار أوروبا

تم الكشف عن الشكل المقترح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمسابقة دوري أبطال أوروبا بداية من 2024 بعد الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي من عمالقة القارة.

وأعلن 12 نادياً من كبار أوروبا في بيان مساء الأحد عن تأسيس دوري السوبر، وسط تهديد بعقوبات للأندية ولاعبيها.

وقالت شبكة "DW" الألمانية أن النظام الجديد سيرفع عدد فرق دوري الأبطال إلى 36 بدلاً من 32، وسيبدأ تطبيقه في 2024.

وسيكون هناك مقاعد خاصة لكبار القارة أصحاب التاريخ بعيداً عن تأهلهم من عدمه، الخطوة التي فُسرت أنها قد تكون ترضية للأندية الكبرى.

وأضاف التقرير أنه سيتم إلغاء نظام دور المجموعات وستقام البطولة من دورٍ واحد، على أن يتأهل أول ثمانية لربع النهائي.

وسيخوض كل فريق على الأقل 10 لقاءات، مما يمنح الفرصة لتحقيق عوائد مادية أكبر للأندية المشاركة.

وينتظر أن يعلن رسمياً عن الشكل النهائي عقب الاجتماع الخاص بيويفا مساء اليوم.