تقرير: ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس

كشف تقرير بأن النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لن يجدد عقده مع يوفنتوس على عكس ما كان متوقعاً خلال الأيام الأخيرة.

وبدا أن المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً سيجدد عقده مع البيانكونيري، إلا أن موقع "تي واي سي سبورتس" شدد على أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

وعرض النادي الإيطالي على اللاعب شروطاً وأجراً لا يتناسب مع طموحاته.

ويرى يوفي أن مردود الهداف الأرجنتيني ليس على القدر المأمول وأن كثرة إصاباته وعدم تسجيله الكثير من الأهداف أمور كافية لعدم منحه الأجور الكبيرة التي يريدها.

ويمتد عقد ديبالا الحالي مع يوفنتوس حتى صيف العام الجاري مما يعني أنه يستطيع التفاوض مع أي طرف مهتم بضمه والتوقيع على عقدٍ مبدئي هذا الشهر.