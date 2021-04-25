تقرير: رونالدو يبحث عن وسيلة للهروب من يوفنتوس

يبحث النجم كريستيانو رونالدو عن أية طريقة للهرب من يوفنتوس نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقاً لقناة "كواترو" الإسبانية.

وخرجت تسريبات حول عزم البرتغالي العودة إلى ريال مدريد مجدداً بعدما تركه صيف 2018، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني أكد الأسبوع الماضي أنه لا توجد أية رغبة لإعادة هداف الفريق عبر التاريخ، مشيراً إلى أن التسريبات تأتي من محيط اللاعب.

ويواجه رونالدو غضباً جماهيراً غير مسبوق في يوفنتوس وتحديداً بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، وتبع ذلك مستويات باهتة لأكبر هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ وصولاً إلى نوبات غضب انتابته.

ونشرت وسائل إعلام إيطالية أن رونالدو كان يضرب الجدران ويصرخ غاضباً بعد مباراة يوفنتوس أمام جنوى.

ولا يرى بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس أن "صاروخ ماديرا" سيغادر، إذ قال: لا يمكن المساس برونالدو، فنياً وجماهيراً أضاف الكثير ليوفنتوس، وهو يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2022 وسيبقى حتى ذلك الوقت، وسنرى ما يحدث بعد ذلك".

وحقق رونالدو بطولة الدوري الإيطالي مرتين مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه، إلا أن آماله في لقب ثالث على التوالي تعرضت لانتكاسة هذا الموسم.