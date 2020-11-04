تقرير: رونالدو يرغب بالرحيل عن يوفنتوس لانعدام "الرومانسية"

يميل النجم كريستيانو رونالدو، للرحيل عن يوفنتوس، بسبب عدم شعوره بالسعادة المطلوبة مع النادي الإيطالي وفقاً لتقارير إعلامية.

وانتقل البرتغالي إلى يوفي عام 2018 قادماً من ريال مدريد مقابل أكثر من 100 مليون يورو، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى 2022.

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الصادرة من تورينو عن خطط النجم البرتغالي المستقبلية، بعد تعهده بالاستمرار في الملاعب لحين بلوغ عامه الأربعين.

وأشارت إلى أن رونالدو لا يريد الاستمرار مع يوفنتوس بعد نهاية عقده، نظراً لعدم وجود ما وصفته بالحالة الرومانسية بين الطرفين.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان يعتبر الطرف الأكثر اهتماماً بضم "صاروخ ماديرا"، تزامناً مع رغبة اللاعب في الاستمرار باللعب على أعلى المستويات في أوروبا.

ومع ذلك لا يستبعد البرتغالي فكرة خوض تجربة مختلفة في الولايات المتحدة أو الصين، ويتوقف ذلك بصورة كبيرة على حالته البدنية والفنية مستقبلاً.

يذكر أن صاحب الـ 35 عاماً عاد مؤخراً لقائمة يوفنتوس، بعد معاناته من فيروس كورونا، حيث يستعد لقيادة هجوم الفريق أمام فيرينسفاروش ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.