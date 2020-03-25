تقرير: رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس

تلوح في الأفق فكرة رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس خلال فترة سوق الانتقالات الصيفي القادم وفقاً لصحيفة "دياريو جول" الإسبانية.

ووصل البرتغالي عرضين للرحيل عن نادي "السيدة العجوز"، الأول من باريس سان جيرمان الذي يرغب بجمع رونالدو إلى جانب النجم الشاب كيليان مبابي، تمهيداً لرحيل نيمار.

أما العرض الثاني فهو من فريقه السابق مانشستر يونايتد، وقد يرغب "صاروخ ماديرا" باستعادة أمجاده السابقة في ملعب أولد ترافورد، عندما شارك تحت قيادة أليكس فيرغسون من 2003 إلى 2009، لكن هذا الخيار يعتمد على تأهل النادي إلى دوري أبطال أوروبا.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت في وقت سابق بأن يوفنتوس يعمل على تجديد عقد رونالدو، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، حتى عام 2024، علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2022.