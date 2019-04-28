تقرير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بوغبا

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد حول البنود الشخصية تمهيداً بانتقال الدولي الفرنسي إلى الملكي الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن نجم الوسط تحرك شخصياً للإشراف على رحيله من يونايتد بعدما أعلم إدارة النادي الإنجليزي بنيته.

وسيتقاضى بوغبا وفقاً للاتفاق مع ريال مدريد قرابة 10.3 مليون جنيه استرليني سنوياً.

وقد يعرض الملكي جناحه غاريث بايل على مانشستر يونايتد من أجل تسريع الصفقة في ظل اهتمام يوفنتوس بلاعبه السابق أيضاً.