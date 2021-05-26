تقرير: زين الدين زيدان حسم قراره بالرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان اتخذ قراره بالرحيل عن النادي.

وقال الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن "زيزو" سيغادر ريال على الفور.

ولم يكشف رومانو عن وجهة المدرب الفرنسي القادمة، في الوقت الذي ارتبط فيه زين الدين زيدان كثيراً بتدريب يوفنتوس على وجه التحديد.

ويمتد عقد المدير الفني مع ريال مدريد حتى صيف 2022، لكن إدارة فلورنتينو بيريز لن تمانع مغادرته هذا الصيف إذا أراد بالاتفاق بين الطرفين.

من سيخلف زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد؟

ولا يزال اسم من سيجلس على دكة البدلاء خلفاً لزيدان مجهولاً، حيث يبرز اسما ماسيميليانو آليغري وراؤول غونزاليس.

وطرحت وسائل الإعلام الإيطالية في الساعات الأخيرة اسم أنتونيو كونتي كخيار محتمل لخلافة زيدان بعد انتهاء علاقته بإنتر ميلان بصورة رسمية في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد للمرة الثانية خلفاً لسانتياغو سولاري، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق لقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني الموسم الماضي.

أما هذا الموسم، فأنهاه ريال مدريد بدون بطولات للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد حلوله ثانياً في الدوري الإسباني وخروجه المبكر من كأس الملك، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.