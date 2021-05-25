كريم بنزيمة يؤكد بقاء زيدان مع ريال مدريد

أكد كريم بنزيمة نجم ريال مدريد أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لن يرحل قريباً كما أشارت تقارير متعددة خلال الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي الفرنسي خلال حواره مع مواطنته صحيفة "ليكيب"، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور في مقدمتها مستقبله مع ريال مدريد وعودته لمنتخب فرنسا بعد استدعائه من قبل المدرب ديدييه ديشامب، ومزاملة أنتوان غريزمان وكيليان مبابي.

ما الذي قاله كريم بنزيمة عن عودته للمنتخب؟

قال بنزيمة: "أنا لست هنا لأكون ظلاً لأي شخص، سواء غريزمان أو مبابي، ولم أرجع لتمثيل المنتخب حتى أحصل على مكان يخص أي لاعب آخر، أنا فقط متواجد حتى أقدم أفضل ما لدي.

"اللعب بجوارهما سيكون مختلفاً، لكني أتأقلم مع الجميع، ودور مبابي مختلف عن غريزمان، ومختلف عن (أوليفييه) جيرو و(عثمان) ديمبيلي و(كينغزلي) كومان، كل لاعب لديه صفاته".

ما الذي قاله بنزيمة عن ديدييه ديشامب؟

أكمل الهداف جزائري الأصل: "شرح المدرب الأمر لي بنفسه، تحدثنا كثيراً مع بعضنا البعض، وقلنا بعض الأمور التي كان يجب أن نقولها قبل سنوات طويلة، كانت محادثة جيدة وهامة".

وأردف: "تقابلنا وتحدثنا، لم تكن مكالمة عبر الهاتف، ولم أكن قد رأيته منذ 2015، وما قلناه سيبقى بيننا".

ما الذي قاله بنزيمة عن مستقبله في ريال مدريد أو العودة لليون؟

صرح النجم الفرنسي: "في الوقت الحالي لا أريد العودة إلى ليون، الوقت غير مناسب لذلك، أنا لاعب في ريال مدريد".

ما الذي قاله بنزيمة عن مستقبل زيدان؟

قال هداف ريال مدريد: "كان زيدان دائماً جيداً معي، أكن له الكثير من الاحترام، لأنه شخص مباشر يمنح الجميع الكثير من الثقة في الملعب".

وأنهى كلماته: "لن يرحل عن ريال مدريد، لو أراد الرحيل كان سيرحل، لكني لا أرى ريال مدريد في الوقت الحالي بدونه".

يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن زيدان سيرحل عن ريال مدريد هذا الصيف، لكن النادي الملكي لم يعلن عن أي شيء حتى الآن.