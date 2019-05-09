تقرير: ساري خليفة آليغري في يوفنتوس

ارتبط اسم ماوريتسيو ساري بتدريب يوفنتوس في أنباء مفاجئة تناقلتها وسائل الإعلام الأوروبية.

ويبدو مستقبل ماسيميليانو آليغري المدير الفني الحالي ليوفي موضع شك، وسيجتمع برئيس النادي أندريا آنييلي والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي اليوم، وسط توقعات عن إعلان المدرب رحيله خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية المقربة من يوفي أنه تم الاتصال بساري لمعرفة موقفه من إمكانية تدريب بطل السيري آ الموسم القادم.

ومع أن الأمر يبدو مستبعداً لحدٍ ما، إلا أنه مسؤولي يوفنتوس اجتمعوا بفالي رمضاني وكيل الأعمال الذي أشرف على نقل ساري من نابولي إلى تشيلسي صيف العام المنصرم.