تقرير: ستيرلينغ يتجاهل بايرن ميونيخ وريال مدريد من أجل فريق إنجليزي

يرى اللاعب الإنجليزي السابق غلين جونسون أن مواطنه رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي قد يتجاهل العروض القادمة من خارج إنجلترا بغض النظر عن مصدرها كونه لا يرغب في تغيير نمط حياته.

وقال الظهير الأيمن المعتزل أن اهتمام بايرن ميونيخ وريال مدريد بطل أوروبا بخدمات الجناح السريع لا يعني بالضرورة رحيل اللاعب عن الدوري الإنجليزي الممتاز في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن".

ورشح جونسون مواطنه للانتقال في نهاية المطاف إلى تشيلسي المهتم بخدماته ضمن عدة فرق إنجليزية أخرى.

ويسعى توماس توخيل مدرب البلوز لتدعيم خط الهجوم جراء الضعف التهديفي الذي عانى منه الفريق الموسم المنصرم رغم تواجد لاعبين من أمثال روميلو لوكاكو وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر.

ويرتبط ستيرلينغ بعقدٍ مع مانشستر سيتي يمتد حتى نهاية الموسم القادم، ويبدو أن صاحب الـ 27 عاماً لن يعمل على تمديده رغبة منه في خوض تجربة جديدة.

ومع أن آرسنال يبدي اهتماماً بالجناح الإنجليزي، إلا أن تشيلسي يبدو خياراً أكثر واقعية.

ومن ضمن الأسباب التي قد تدفع ستيرلينغ للموافقة على عرض البلوز مسألة التواجد في لندن التي تشتهر بنمط حياة يفضله لاعبو كرة القدم الإنجليزيون.