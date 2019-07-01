تقرير: سيميدو يعطل انتقال غريزمان إلى برشلونة

أفاد موقع "جول" أن صفقة انتقال النجم أنتوان غريزمان إلى برشلونة تعطلت وأنه لن يتم الإعلان عنها اليوم بسبب نيلسون سيميدو.

وكان البارسا قد قرر وفقاً لمصادر إسبانية دفع الشرط الجزائي في عقد الفرنسي وقيمته 120 مليون يورو لحسم الصفقة.

ومع حاجة أتلتيكو مدريد لظهير أيمن، يسعى الروخيبلانكوس لإقحام الظهير الأيمن البرتغالي كجزء من صفقة غريزمان.

وفي الوقت الذي يرفض فيه البلاوغرانا التفريط بسيميدو سواء بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد أو لطرف آخر، يبدو أن الصفقة ستتعطل قليلاً.

وكشف جول أنه كان من المقرر الإعلان عن الصفقة اليوم، لكن ذلك لن يتم حتى يتوصل الطرفان إلى حل فيما يخص سيميدو.