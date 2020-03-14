تقرير: صلاح وماني يكرهان بعضهما ويسعيان لمغادرة ليفربول

أشارت تقارير إلى أن نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، يكرهان بعضهما البعض "بشدة"، ويسعى كلاهما للانتقال من الريدز.

وتنبأ الصحفي ريتشارد كيز المعلق الرياضي السابق في قناة "سكاي سبورتس"، الذي يكتب في مدونته الشخصية، بأوقات عصيبة أمام ليفربول، على الرغم من أن الفريق في طريقه، هذا الموسم، لإحراز أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عاماً.

ولا شك أن فريق الريدز يعد حالياً أحد أفضل الفرق في أوروبا، خصوصاً بعد فوزه الموسم السابق بدوري أبطال أوروبا واحتلاله المركز الثاني في البريميير ليغ بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

يشار إلى ليفربول يحتل حالياً المركز الأول في الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني والمدافع عن اللقب مانشستر سيتي، إذ يتصدر برصيد 82 نقطة، مقابل 57 نقطة للسيتيزنز.

غير أن الريدز فقد لقبه بدوري الأبطال بعد خسارته ذهاباً وإياباً أمام أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر.

ومع ذلك، فإن الفوز بلقب الدوري هذا الموسم قد يعني أن كلاً من صلاح أو ماني سيحاولان الانتقال إلى أندية مثل ريال مدريد أو برشلونة، وفقاً لكيز، حيث يعتقد أنهما حريصان على الابتعاد عن بعضهما.

ويرى كيز أيضاً أنه بعد الفوز بدوري الأبطال الموسم الماضي والدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول هذا الموسم، يرى اللاعبان أنهما حققا كل ما في وسعهما في آنفيلد.

وقال كيز: "لا تصدقوا ما يقولونه لكم عن أن صلاح وماني ليس لديهما الوقت لبعضهما البعض، الأمر أسوأ من ذلك، فهما يكرهان بعضهما بعضاً بشدة"، وفقاً لموقع "كووت أوف سايد".

وتابع قائلا: "سيشعر كلاهما بأنه في غاية السعادة في اللعب في فريق دون الآخر. لذلك، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ هل يبيع ليفربول أحدهما ويحافظ على الآخر؟ في عالم مثالي ستكون الإجابة نعم، لكني شعرت أن كليهما في طريقه للخروج.

"أتخيل أن برشلونة سيختبر تصميم ليفربول على التشبث بماني، وبصرف النظر عن الشروط الواردة في صفقة انتقال فيليبي كوتينيو، إذا ما قرر ماني أن ينتقل إلى كامب ناو فإنه سيفعل ذلك، إن عمر مهنة كرة القدم الاحترافية قصير زمنياً، وفرص اللعب لأكبر فريقين في العالم لا تأتي كثيراً، بالإضافة إلى ذلك، ماذا سيحقق أكثر في ليفربول؟"

وبالنسبة للنجم المصري، قال كيز: "محمد صلاح سيفكر بالطريقة نفسها إذا ورده اتصال من ريال مدريد. أعتقد أن الأموال الذكية سيكون لها تأثيرها عند الانتقال إلى سانتياغو بيرنابيو".

ويعتقد أن صلاح وماني دخلا في جدال أثناء مباراة ليفربول عندما فاز على بيرنلي في وقت سابق من الموسم الحالي، غير أن كيز يزعم أن العلاقة بينهما ما زالت متضررة للغاية.

ولا ينبغي أن يشكل ذلك مشكلة بالنسبة لليفربول بالضرورة، لكن مع حالات النجاح الكبرى لبعض النجوم في الفريق تكون هناك خلافات، مثلما حدث مع تيدي شيرينغهام وأندي كول في مانشستر يونايتد، في كثير من الأحيان، حيث كانا يظهران كأفضل الأصدقاء في الملعب لكنهما يكرهان بعضهما ولا يتبادلان الكلام فيما بينهما خارج الملعب.