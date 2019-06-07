تقرير: صلاح يرفض عرضاً بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد

رفض محمد صلاح نجم ليفربول عرضاً وصل إلى نحو 200 مليون يورو من ريال مدريد مؤخراً.

وسجل الدولي المصري هدفاً في ليلة انتصار ليفربول على توتنهام بثنائية نظيفة والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بتاريخ النادي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد عرض 180 مليون جنيه استرليني (203 مليون يورو) للتعاقد مع صلاح، إلا أن اللاعب المصري رفض الرحيل عن الريدز.

وأوضحت أن النادي الملكي يرغب في الاستعانة بإمكانيات صلاح بعد حسم صفقة إيدين هازارد من تشيلسي والإعلان الرسمي عن ضم لوكا يوفيتش من فرانكفورت لتشكيل ثلاثي هجومي قوي.

وأشارت الصحيفة لوجود منافسة من جانب مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ للحصول على خدمات المصري.

يذكر أن صلاح حقق الحذاء الذهبي المقدم لهداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.