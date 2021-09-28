تقرير: عودة رونالدو تدفع كافاني للرحيل عن مانشستر يونايتد

قرر المهاجم الأوروغوياني المخضرم إيدينسون كافاني الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل وفقاً لتقرير نشره موقع "إل غرافيكو".

وأدى تعاقد الشياطين الحمر مع كريستيانو رونالدو وعودة البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد غياب 12 عاماً إلى جلوس إيدينسون على دكة البدلاء.

وارتبط الدولي الأوروغوياني البالغ من العمر 34 عاماً بالانتقال إلى بوكا جونيورز خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي قبل أن يقرر البقاء مع يونايتد لموسم آخر.

لكن بداية رونالدو القوية وتسجيله 4 أهداف في 4 مباريات حتى الآن قلل من دور هداف باريس سان جيرمان السابق ليصبح لاعباً ثانوياً.

ويسعى كافاني للانتقال إلى فريق يضمن له المشاركة أساسياً حتى يحافظ على حظوظه في تمثيل منتخب أوروغواي في بطولة كأس العالم نهاية العام المقبل.