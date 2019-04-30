تقرير: فاران سعيد في ريال مدريد بعد عودة زيدان

يشعر رافاييل فاران مدافع ريال مدريد بالسعادة نظراً لتمسك المدرب زين الدين زيدان ببقائه.

وكان الدولي الفرنسي على أعتاب الرحيل الصيف القادم، إلا أن إقالة المدير الفني سانتياغو سولاري وعودة زيدان جعلته يغير رأيه.

وكشف المحلل الفرنسي فريديريك هيرميل: "سنحت لي الفرصة لرؤية فاران وأخبرته بأن مدربه شدد على بقائه، وكانت ابتسامته العريضة كافية، تحدثنا قليلاً، وبدا واضحاً أن فاران سيستمر، وأنه سيكون جزءاً من مشروع زيدان الجديد في ريال مدريد.

وختم بقوله: "صحيح أنه كانت لديه شكوك أولية، لكن يبدو أنها انحسرت الآن، وبات من شبه المؤكد أن فاران باقٍ في الفريق".

يذكر أن ريال مدريد يخطط لإجراء ثورة في صفوفه استعداداً للعودة إلى منصات التتويج الموسم القادم.