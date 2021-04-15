تقرير: فليك يغادر بايرن لتدريب منتخب ألمانيا وناغلمسان يخلفه

فقد بايرن ميونيخ فرصة الدفاع عن خمسة ألقاب ممكنة، بعدما أضحى ثاني فريق يتوج بالسداسية التاريخية الموسم الماضي، بعد برشلونة مع المدرب بيب غوارديولا 2011.

الموسم التاريخي للبافاري كان بطله المدرب هانز ديتر فليك، إذ أن كل المؤشرات تدل على أن مستقبل المدرب الذكي لن يرتبط ببايرن بعد الخروج برأس مرفوعة من دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان.

سيكون الصيف ساخناً في بافاريا، حيث قد يضطر بايرن للبحث عن مدرب جديد يحافظ على إرث النادي، إذ يقترب فليك رويداً رويداً من خلافة يواكيم لوف في الإشراف على منتخب ألمانيا.

أقر فليك أنه يفكر جدياً بمستقبله في بايرن ميونيخ بعد التنازل عن لقب دوري أبطال أوروبا، بالخروج من ربع النهائي على يد وصيفه الفرنسي، بعد لقاء وصفته وسائل الإعلام الألمانية بـ "دراما سريالية" و"انهيار حلم دوري الأبطال".

رغم فوزه في العاصمة الفرنسية 1-0 بهدف سجله مهاجم سان جيرمان السابق إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، ودع بايرن المسابقة لخسارته ذهاباً على أرضه 2-3.

وقال فليك بعد المباراة: "الجميع يعلم بأني أفكر بمستقبلي"، في إشارة منه الى ما دار في الأيام الماضية من حديث عن توتر العلاقة بينه وبين المدير الرياضي في النادي حسن صالحميديتش، على خلفية سياسة الانتقالات في الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بقرار عدم التجديد لقلب الدفاع جيروم بواتينغ.

في مواجهة هذه التوترات، رفض فليك تأكيد استمراره مع بايرن ميونيخ من خلال التهرب بشكل منهجي من هذه المسألة.

ويعتبر فليك المرشح الأوفر حظاً لاستلام مهمة الإشراف على منتخب ألمانيا بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف القادم، خلفاً للوف الذي سيترك المنصب بعد البطولة.

لكن بالنسبة للمدرب البالغ 56 عاماً، فما يريده في الوقت الحالي "استيعاب الإقصاء" من دوري الأبطال و"تقييم الوضع، كما لدي أفكاري".

من المؤكد أن بايرن ميونيخ تأثر كثيراً الثلاثاء وفي لقاء الذهاب أيضاً بالغيابات العديدة في صفوفه، أهمها هدافه روبرت ليفاندوفسكي.

ومنذ وصول فليك الى دفة القيادة، أحرز بايرن جميع الألقاب الستة الممكنة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بينها دوري الأبطال حين توج في العاصمة البرتغالية لشبونة للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على باريس سان جيرمان بهدف وحيد.

لكن الوضع مختلف هذا الموسم، إذ ودع فريق فليك مسابقة كأس ألمانيا باكراً قبل أن يتنازلوا عن لقب دوري الأبطال، مما يجعل الدوري الألماني أملهم الوحيد باحراز لقب هذا الموسم بعد الظفر بكأس العالم للأندية قبل شهرين.

لكن الأمر ليس محسوماً أيضاً في البوندسليغا، مع أنه يتقدم بفارق 5 نقاط عن لايبتزيغ صاحب المركز الثاني قبل ست مراحل على نهاية الموسم، وعقب تعثره مطلع الأسبوع على أرضه أمام أونيون برلين (1-1).

وألمح فليك الى أنه غير سعيد بالوضع الحالي في بايرن بالقول: "ستساندني عائلتي على الدوام بغض النظر عما سأفعله، ما يهمها هو أن استمتع بالعمل الذي أقوم به".

ومن أجل محاولة تصفية الأجواء، من المقرر أن يجتمع فليك وعضو مجلس إدارة النادي الحارس الدولي السابق أوليفر كان.

ولم يحدد موعد هذا الاجتماع، لكن فليك أكد أن لديه الوقت، مضيفاً: "إذا شعر (كان) أنه يريد الدردشة معي، فهو مرحب به".

وقبل مباراة الثلاثاء في باريس، سعى فليك جاهداً للتقليل من أهمية الاختلاف في وجهات النظر مع صالحميديتش، حيث قال: "المسألة لا تتعلق بـ+برازو+ (صالحميديتش) أو أنا، بل بالنادي. هو يقوم بعمله وأنا أقوم بعملي.

"نركز على ما هو مهم بالنسبة للنادي، يشاع الكثير من الأمور (توتر بين الثنائي)".

والآن، بعد انتهاء حلم الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، اعتبر فليك أن الفوز بلقب الدوري الألماني هو "هدفنا الأدنى وليس جائزة ترضية".

وعلى بايرن ميونيخ أن يضع خلفه ما أطلقت عليه وسائل الإعلام "الدراما في باريس" من أجل التركيز على الاختبار الصعب الذي ينتظره في الدوري الألماني السبت أمام فولفسبورغ الثالث، مشدداً على أهمية أن يستعيد الفريق "طريقة عمله" بعد "الانتصار الأكثر مرارة بالنسبة لهانزي فليك" وفقاً لما عنونته صحيفة "بيلد" تعليقاً على ما حصل في باريس.

بالنسبة لصحيفة "أس زي" الصادرة من ميونيخ، فإن هناك مبررات عدة لما حصل أمام باريس سان جيرمان مثل "الإرهاق بعد موسم متعب نتيجة كوفيد-19، وغياب ليفاندوفسكي، والفرص الضائعة في مباراة الذهاب"، معتبرة أيضاً أنه يجب الأخذ في عين الاعتبار الصراعات الداخلية في النادي.

وبدت الأمور جلية تماماً بالنسبة لنجم بايرن ميونيخ السابق لوثار ماتيوس الذي قال مباشرة بعد انتهاء مباراة باريس "إنها المباراة الأخيرة في دوري الأبطال لهانزي فليك مع بايرن"، متوقعاً بالتالي عدم استمراره مع النادي لما بعد نهاية الموسم الحالي.

وتوقع ماتيوس أن ينتقل فليك للإشراف على منتخب ألمانيا بعد نهائيات يورو 2020 الصيف القادم، زاعماً أن إدارة البافاري تواصلت مع مدرب لايبتزيغ الحالي يوليان ناغلسمان لتولي المهمة.

في الصراع الداخلي القائم حالياً والذي دفع الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينتس رومينيغه للتدخل والقول علناً أن ما يحصل يجب أن يتوقف على الفور، كان موقف جمهور بايرن واضحاً جداً في استطلاع الرأي الذي نشرته الثلاثاء شبكة "سكاي" حول التفضيل بين بقاء فليك أو صالحميديتش، إذ صوت 96 بالمئة لبقاء المدرب.