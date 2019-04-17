تقرير: كونتي الخيار الأول ليوفنتوس بحال رحيل آليغري

دخل يوفنتوس في محادثات مبدئية مع المدرب أنتونيو كونتي تمهيداً للإشراف على الفريق بداية من الموسم القادم وفقاً لشبكة سكاي سبورتس.

ورحل الإيطالي عن تشيلسي الموسم الماضي، ولم ينتقل لأي نادٍ آخر حتى الآن، وسط تكهنات عديدة حول خطوته المقبلة.

وأثار خروج يوفي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء أمام أياكس أمستردام الشكوك حول مستقبل المدير الفني الحالي ماسيميليانو آليغري رغم تأكيدات رئيس النادي أندريا آنييلي حول استمراره الموسم القادم.

وأكدت الشبكة أن عودة كونتي لفريق السيدة العجوز تبدو واردة جداً في حالة رحيل آليغري خلال الصيف، علماً بأن يوفي سينافس غريمه إنتر الذي ارتبط بدوره بالتعاقد مع مدرب البلوز السابق.

ويبقى الأمر كله معلقاً على موقف إدارة يوفنتوس من استمرار آليغري على رأس القيادة الفنية لبطل إيطاليا، وفي حالة الاستقرار على رحيله، يعد كونتي الخيار الأول.

على الجانب الآخر، يعتبر كونتي العودة إلى الدوري الإيطالي وجهته المفضلة بعد غياب استمر لموسم كامل نظراً للنجاح الكبير الذي حققه بعدما قاد فريقه السابق يوفي للفوز باللقب 3 مرات متتالية.