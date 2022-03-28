تقرير: ليفاندوفسكي يوافق على الانتقال إلى برشلونة

ادعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي توصل لاتفاق مبدئي يقضي بانتقاله إلى برشلونة الموسم القادم.

وقالت الجريدة الصادرة من كتالونيا أن هداف بايرن ميونيخ بات يسعى للرحيل عن ملعب آليانز آرينا.

ويتوجب على البارسا الآن محاولة إقناع مسؤولي النادي البافاري ببيع المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مستعد لدفع 60 مليون يورو (50 مليون جنيه استرليني) من أجل اقتناص ليفاندوفسكي.

ويمتد عقد البولندي مع بايرن ميونيخ حتى صيف عام 2023، ولم تفاتحه الإدارة حتى الآن بخصوص التمديد لفترة إضافية.

وتشير التوقعات إلى أن بايرن يريد التعاقد مع إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند لكن عدم النجاح في ضمه سيجعل أنظار المسؤولين تتجه بعدها صوب تمديد عقد "ليفا".