تقرير: مانشستر سيتي وتشيلسي على وشك الانسحاب من دوري السوبر

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مانشستر سيتي حسم أمره بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، كما أكدت أن تشيلسي قريب من المصير ذاته.

وقبل مواجهة تشيلسي أمام برايتون على ملعب ستامفورد بريدج، تجمعت جماهير البلوز خارج الملعب في هتافات رافضة لدوري السوبر الأوروبي ومشاركة النادي فيه بقرار من الإدارة.

وكشفت مصادر بريطانية مقربة أن تشيلسي يقوم بإعداد الوثائق لطلب الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.

تأتي جهود المغادرة بعد يومين فقط من إعلان تشيلسي ضمن الأندية الإنجليزية الستة التي ستشارك في المنافسة الجديدة المثيرة للجدل، والتي قلبت عالم كرة القدم رأساً على عقب.

وسيتسبب انسحاب فريقين بحجم مانشستر سيتي وتشيلسي من البطولة في حالة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل رفض العديد من الجهات ورموز اللعبة لهذه المسابقة.

هناك الكثير من الاحتمالات المطروحة على أرض الواقع، لكن الأكثر وروداً أن لا شيء سيعود كما كان، وأن كرة القدم ستشهد العديد من الصدامات والنقاشات الساخنة في الفترة المقبلة.