تقرير: ميسي يضع شرطين للموافقة على الانتقال لمانشستر سيتي

باتت كل المؤشرات تؤكد أن ليونيل ميسي قائد وأسطورة برشلونة سيرحل الصيف المقبل عن الفريق، والوجهة المحتملة قد تكون صوب مانشستر سيتي.

لكن ميسي لديه شرطان للموافقة على الانضمام لسيتي، وإذا لم يتوفرا فإن فرصة انتقاله ستتقلص، وقد يضطر للبقاء في برشلونة، الذي لم يلعب لأي فريقٍ غيره.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن الصفقة لم تصل للصيغة النهائية، بسبب تمسك برشلونة ببقاء نجمه حتى نهاية عقده في 2021، لتتأجل الأمور حتى الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير بريطانية أن النجم الأرجنتيني سينضم لمانشستر سيتي شريطة تحقيق أمرين مهمين بالنسبة له.

ويرغب ميسي بضرورة استمرار مواطنه المهاجم سيرجيو أغويرو ضمن الفريق، والذي تجمعه معه علاقة صداقة قوية، بحكم تواجدهما معاً في مختلف فئات منتخبات الأرجنتين السنية.

كما أن ميسي يرغب بالعمل مع المدير الفني بيب غوارديولا من جديد، وبالتالي فإن أي تفكير من إدارة النادي في استبداله بمدرب آخر سيعني تراجع ميسي.

ويبقى الاختبار الأهم وفقاً للشبكة الإنجليزية، هو معرفة مدى قوة مانشستر سيتي في مفاوضاته مع ميسي، مع ضرورة فصل الشرطين اللذين حددهما خلال المفاوضات.