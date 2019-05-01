تقرير: نيمار يعلم مارسيلو برغبته بالانتقال إلى ريال مدريد

كشفت أحدث التقارير القادمة من إسبانيا أن نيمار ما زال يحلم بالانتقال لريال مدريد.

حيث قال برنامج "إل تشيرينغيتو" أن مارسيلو ظهير الملكي الأيسر على اتصال مباشر مع مهاجم باريس سان جيرمان حول هذا الأمر.

وقال إدواردو إيندا رئيس محللي صحيفة "أوكدياريو" الرقمية أن نيمار تواصل مع أحد لاعبي ريال مدريد عبر تطبيق "واتس آب" وأعلمه برغبته في الانتقال للفريق الموسم القادم.

وجرى تداول هذه المحادثة النصية بين لاعبي ريال مدريد فيما بعد، وبات جميعهم على علم باهتمام الهداف البرازيلي بالانضمام إليهم.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من المشاحنة التي حصلت بين مهاجم الباريسي وأحد مشجعي ورين بعد نهاية لقاء الفريقين في نهائي كأس فرنسا، وقد تعرض قائد منتخب البرازيل لموجة من الانتقادات جراء تصرفه غير الرياضي ودفعه للمشجع أمام عدسات التصوير.