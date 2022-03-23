تقرير: يوفنتوس لن ينجح في توفير أجور صلاح الضخمة

انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير تشير إلى أن يوفنتوس يعتزم التقدم بعرضٍ ضخم من أجل جلب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوفه الصيف القادم.

وتعتزم إدارة البيانكونيري اقتناص صاحب الـ 29 عاماً نظراً للصعوبات التي يواجهها الريدز في إقناعه بالتوقيع على عقدٍ جديد.

ويطالب "مو" بأجور ضخمة كونه يرى أن ما يقدمه وما يسجله من أهداف بشكلٍ ثابت كل موسم يستحق زيادة كبيرة في الأجور التي يتقاضاها كغيره من النجوم العالميين.

ويريد المصري ما بين 12 إلى 15 مليون يورو سنوياً من ليفربول حتى يوقع على كشوفات التمديد، لكن النادي الإنجليزي لم يوافق حتى الآن على هذه المطالب.

ولفت هذا التأخر أنظار أبرز عمالقة أوروبا وعلى رأسها يوفنتوس وبرشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

لكن موقع "توتو يوفي" الإيطالي شدد على صعوبة توفير يوفنتوس للمبالغ الضخمة التي يريدها صلاح كونه يدفع 7.5 مليون يورو سنوياً للشاب دوشان فلاهوفيتش الذي تم التعاقد معه في شهر يناير الماضي مقابل 70 مليون يورو.

ويعد الصربي صاحب الأجر الأعلى في النادي حالياً.

وشدد الموقع على أن القائمين على البيانكونيري يعتبرون أن ما يتقاضاه هداف فيورنتينا السابق يشكل السقف الأعلى للرواتب التي سيكون النادي مستعداً لدفعها مما يعني خروجه من المنافسة على توقيع نجم ليفربول.