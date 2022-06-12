تمتع بمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022 وخصومات تبدأ من 50% مع عرض الصيف من beIN

أطلقت beIN عرضاً جديداً مميزاً لهذا الصيف يبدأ بخصومات تصل الى 50%، سيُمنح من خلالها جميع مشتركي beIN الحاليين والجدد في جميع انحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية مشاهدة كافة مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 وفعاليات ما وراء الكواليس بالإضافة الى المحتويات الحصرية المميزة.

يتوفر العرض بدءاً من يوم الأحد الموافق 12 من شهر يونيو الجاري وحتى 31 من شهر يوليو القادم، حيث يتميّز بخصم هائل يبدأ بنسبة 50٪ على رسم الاشتراك السنوي في باقة beIN ULTIMATE، لينخفض تدريجياً بنسبة 1٪ بشكل يومي عند الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة وحتى نهاية شهر يوليو، حيث سيتمتع المشتركون الأوائل بالخصومات الأكبر.

وبالإضافة إلى المحتوى الحصري الخاص ببطولة كأس العالم، يتيح العرض لجميع المشتركين فرصة الاستمتاع بميّزات باقة ULTIMATE لمدة عام كامل، بما في ذلك مشاهدة قناة beIN 4K، القناة الأفضل للمشاهدة بتقنية 4K فائقة الدقة، ورصيد شهري بقيمة 20 دولارا لمشاهدة أحدث أفلام هوليوود على beIN ON DEMAND وbeIN BOX OFFICE، وكذلك يتضمن العرض ميزة beIN CONNECT لمشاهدة المحتويات المميزة أثناء التنقل، بما في ذلك بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

كما سيشمل عرض الصيف جهاز استقبال PVR Plus مجاني للمشتركين الجدد مع توصيل مجاني في البلدان التي تتوفر فيها هذه الخدمة.

تنطلق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في 21 من شهر نوفمبر 2022 عبر قنوات beIN الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة الى فرنسا. للاشتراك بعرض الصيف الخاص بكأس العالم FIFA قطر 2022 يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني https://www.bein.com/qatar2022 واستخدام الرمز الخاص بالعرض “QATAR2022”.