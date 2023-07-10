توتنهام بصدد رفض العرض الثاني من بايرن ميونخ لضم هاري كين

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن نادي توتنهام هوتسبرز الإنجليزي يستعد لرفض العرض الثاني المقدم من نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع نجم الهجوم هاري كين خلال الميركاتو الصيفي.

وتشير بعض التقارير أن إدارة توتنهام من الممكن أنها قد بدلت رأيها بخصوص هداف الفريق، ومعظم المؤشرات تتجه نحو إلغاء فكرة البيع والمحافظة على بقاء هاري كين لفترة إضافية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام في طريقه لرفض ثاني عرض من بايرن ميونخ لضم هاري كين

وفقًا لـ"Daily Mail"، فإن إدارة توتنهام ترى أن العرض الذي قدمه البافاري وقدره 70 مليون جنيه إسترليني ليس كافيًا ولا حتى مقنعًا ليدفع النادي للتخلي عن هدافه الإنجليزي هاري كين.

ولم يتبقى لكين سوى سنة واحدة فقط في عقده الحالي مع توتنهام، ولكن النادي الإنجليزي بحسب التقارير يفضل خسارة اللعب بعد أن يصبح مجانيًا الموسم القادم على أن يبيعه بسعر قليل الآن سواء لبايرن ميونخ أو غيره من الأندية الأخرى.

في ذات السياق، النادي الألماني أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين وسيحاول حتى آخر لحظة لضمه، كما أن اللاعب نفسه يطمح للعب في صفوف البافاري وتمثيله محليًا وأوروبيًا.

يشار إلى أن البايرن ليس النادي الوحيد المتهم بخدمات هاري كين الموسم المقبل، حيث أن مانشستر يونايتد يسعى لضم المهاجم الإنجليزي أيضًا، ولكن قد تكون المهمة صعبة خاصة وأن متطلبات توتنهام لبيع اللاعب لنادي إنجليزي ستكون أعلى.