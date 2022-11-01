توتنهام وفرانكفورت يخطفان التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال

ضمن توتنهام هوتسبير الإنجليزي صدارة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الصعب على مستضيفه أولمبيك مرسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 اليوم الثلاثاء.

على ملعب فيلودروم، قلب سبيرز تأخره أمام صاحب الضيافة بفضل هدفي الفرنسي كليمون لونغليه والدنماركي بيير إيميل هويبيرغ في الدقيقتين 54 و 90 على الترتيب.

وتقدم الفريق الفرنسي أولاً بهدفٍ حمل توقيع شانسيل مبيمبا في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

ولحساب المجموعة ذاتها، قلب آينتراخت فرانكفورت الألماني تأخره أيضاً أمام مستضيفه سبورتينغ لشبونة ليفوز بالنتيجة نفسها في ملعب جوزيه آلفالادي.

توتنهام وفرانكفورت إلى دور الـ 16

اقتنص سبيرز وفرانكفورت بطاقتي العبور للدور القادم من دوري الأبطال بعدما رفع الأول رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطة عن الفريق الألماني صاحب المركز الثاني.

فيما احتل سبورتينغ لشبونة المركز الثالث برصيد 7 نقاط لينتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي، واكتفى مرسيليا بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط.