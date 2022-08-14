توتنهام يتعادل مع تشيلسي 2-2 بشق الأنفس في الديربي

تعادل تشيلسي مع ضيفه وجاره توتنهام هوتسبير بهدفين لكلٍ منهما في لقاء الديربي اللندني الذي جمع بينهما على أرضية ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البلوز بهدف مميز سجله المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 19.

لكن الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ منح سبيرز التعادل بعد مرور 23 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

وأعاد ريس جيمس التقدم لفريق المدير الفني الألماني توماس توخيل في الدقيقة 77.

ورفض القائد هاري كين خسارة فريقه إذ منحه هدف التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع (90+6).

تشيلسي يفرط في الفوز

بهذه النتيجة، رفع صاحب الضيافة رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين ليحتل المركز السابع على سلم الترتيب.

كما رفع توتنهام رصيده بدوره إلى نفس الرصيد لكنه احتل المركز الرابع بفارق الأهداف.

طرد توخيل وكونتي

قام حكم اللقاء بطرد المدربين توخيل وكونتي بعد نهاية اللقاء إثر مشاحنة حصلت بينهما عقب مصافحتهما على أرض الملعب.