توتنهام يدرس بيع إيريكسن لتغطية تكاليف ملعبه الجديد

يدرس توتنهام التفريط بنجمه كريستيان إيريكسن من أجل تغطية تكاليف ملعبه الجديد وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

فقد كشفت الجريدة أن النادي اللندني يفكر ببيع الدولي الدنماركي المطلوب بشدة من قبل ريال مدريد وبرشلونة حتى يسد الديون المترتبة عليه جراء تشييد ملعبه الجديد.

ويدرك دانييل ليفي رئيس سبيرز أن الملعب الذي جرى افتتاحه مطلع الشهر الحالي وبلغت تكلفته الإجمالية قرابة مليار جنيه استرليني فرض على النادي الكثير من الضغوط المادية، ومن شأن بيع إيريكسن أن يخفف منها.

وشارك نجم الوسط في 266 مباراة مع توتنهام خلال مواسمه الستة في شمال لندن، وسجل 64 هدفاً.

ورفض إيريكسن عروض النادي لتجديد عقده، فيما يرى ريال مدريد أن ضمه يشكل خياراً أفضل وأكثر كفاءة على المدى البعيد مقارنة ببول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد.