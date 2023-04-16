توتنهام يريد آنسو فاتي رغم مطالب برشلونة الهائلة

البوابة - يبدو أن توتنهام هوتسبير في طريقه لتحطيم الرقم القياسي من حيث الصفقات التي أبرمها على مر التاريخ في ظل اهتمامه الشديد بخدمات آنسو فاتي جناح برشلونة.

ولم ينجح اللاعب الشاب في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للبارسا تحت إشراف المدير الفني تشافي هيرنانديز هذا الموسم.

بالتالي، باتت إدارة النادي الكتالوني لا تمانع بيع النجم البالغ من العمر 20 عاماً كونها تدرك تماماً الحاجة لبيع بعض اللاعبين تماشياً مع قوانين اللعب المالي النظيف.

وعرض وكيل الأعمال الشهير جورجي مينديش خدمات فاتي على عدة أندية أوروبية كبيرة، وأكدت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن دانييل ليفي رئيس توتنهام مهتم جدياً باللاعب.

برشلونة يريد 90 مليون جنيه نظير التخلي عن فاتي

يطالب النادي الإسباني بحوالي 90 مليون جنيه استرليني مقابل السماح لنجمه الشاب بالرحيل، وهو رقم لا يمانع ليفي دفعه على ما يبدو.

ولطالما اشتهر ليفي بتحفظه في سوق الانتقالات، إلا أن مثل هذا التوجه قد يشير إلى تغيير في توجهات النادي اللندني.

يذكر أن النجم الإسباني الشاب متابع أيضاً من قبل مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.