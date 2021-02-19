توتنهام يريد 173 مليون يورو مقابل التخلي عن كاين

قالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن توتنهام على استعداد لبيع نجمه وهدافه هاري كاين الصيف القادم، وقبل 3 مواسم من نهاية عقده.

لكن دانييل ليفي رئيس النادي، اشترط في الوقت ذاته الحصول على 173 مليون يورو، مقابل الاستغناء عنه للطرف الذي يرغب بضمه.

وقالت الصحيفة أن هذا القرار يستهدف إنعاش خزينة النادي اللندني، والتخلص من الأجر الضخم الذي يتقاضاه كاين والذي يصل إلى 920 ألف يورو شهرياً.

وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها: "لو حصل البيع، سيخسر توتنهام نجمه الأول ومحركه، والذي كان حاسماً 35 مرة (ما بين تسجيل وصناعة) في 32 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى إن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هما الفريقان الوحيدان في الدوري الإنجليزي اللذين يمكنهما الوفاء براتب كاين الكبير، لكنهما لن يوافقا بأي حال على المبلغ الذي تطلبه إدارة سبيرز ثمناً للنجم المتألق.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد يبحث عن رأس حربة صريح أصغر سناً من إيدينسون كافاني، وأن سيتي يبحث بدوره عن بديل لسيرجيو أغويرو الذي تقدم في السن، أو غابرييل جيزوس الذي لم يسجل هذا الموسم سوى 4 أهداف فقط في الدوري المحلي.

وبحال نجاح توتنهام في بيع كاين بالسعر الذي يطلبه، فإن الدولي الإنجليزي سيكون ثالث أغلى لاعب في العالم بعد نيمار دا سيلفا الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، والشاب كيليان مبابي الذي اشتراه بطل فرنسا مقابل 180مليون يورو في 2017.