توتنهام يسافر لمواجهة برشلونة بدون هاري كين

لن يشارك النجم الدولي الإنجليزي هاري كين في مواجهة فريقه توتنهام هوتسبير أمام برشلونة اليوم الثلاثاء على لقب جوان غامبر.

ويلتقي سبيرز مع البارسا في مباراة مرتقبة يشهدها ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

لكن توتنهام سيخوض اللقاء دون نجم هجومه الذي لم يسافر مع الفريق إلى إسبانيا.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن غياب قائد منتخب إنجلترا عن المباراة ليس مرتبطاً بانتقاله المحتمل إلى بايرن ميونخ، وإنما لأن المدير الفني الجديد آنجي بوستيكوغلو فضل إراحة لاعبي سبيرز الذين سيخوضون افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.

ومن ضمن النجوم الغائبين عن مواجهة برشلونة، يبرز اسم كين الذي يتزامن غيابه مع شائعات انتقاله إلى بايرن هذا الصيف رغم تعطل المفاوضات في الوقت الراهن.