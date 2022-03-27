توتنهام يستعد لتخليص برشلونة من ديباي

بات توتنهام هوتسبير المرشح الأول لضم النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الصيف القادم، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ورغم بداية مهاجم أولمبيك ليون السابق الجيدة في ملعب كامب ناو الذي وصل إليه في صفقة مجانية العام الماضي، إلا أن دور صاحب الـ 28 عاماً تراجع تدريجياً وتحديداً منذ قدوم المدير الفني تشافي هيرنانديز.

ورغم توقيعه على عقدٍ يمتد حتى صيف عام 2023، إلا أن رحلة الهولندي مع العملاق الكتالوني قد تصل إلى نهايتها في وقت مبكر أكثر.

ولا يمانع ديباي الرحيل عن برشلونة وسط اهتمام ميلان ويوفنتوس أيضاً بخدماته.

كما سيسمح النادي الإسباني للمهاجم بالرحيل حتى توفر قيمة صفقته المزيد من الأموال التي يمكن استثمارها في التعاقد مع لاعبين آخرين جدد.

وأشارت التقارير إلى أن توتنهام مستعد لدفع 45 مليون يورو (37 مليون جنيه استرليني) نظير التعاقد مع اللاعب مما يعني أنه سيكون مرشحاً للعودة إلى إنجلترا بعد تجربة سابقة غير ناجحة رفقة مانشستر يونايتد.