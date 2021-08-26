توتنهام يستعد لرفع أجر هاري كين

تستعد إدارة توتنهام هوتسبير لتقديم عرضٍ جديدٍ لقائد الفريق الأول هاري كين عقب إعلانه الرسمي عن عدم الرحيل أمس.

وصرح الدولي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مؤكداً عزمه على البقاء مع سبيرز رغم اهتمام مانشستر سيتي بخدماته.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن دانييل ليفي رئيس النادي اللندني سيعرض على قائد منتخب إنجلترا زيادة في الأجر بقيمة 100 ألف جنيه استرليني إضافية كل أسبوع.

وبدا أن اللاعب في طريقه للرحيل عن توتنهام خلال الأسابيع الماضية، بعدما بدا واضحاً أنه يرغب في ارتداء قميص مانشستر سيتي.

لكن ليفي رفض جميع العروض التي وصلته من السيتيزنز ليستمر كين مع توتنهام للموسم الجاري على أقل تقدير.