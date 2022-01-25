توتنهام يستهدف المغربي سفيان أمرابط

كشفت تقارير إعلامية إيطالية بأن توتنهام هوتسبير يدرس التقدم بعرض لضم النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا.

ويشارك صاحب الـ 25 عاماً حالياً مع أسود الأطلس في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 وتنتظره مواجهة مرتقبة اليوم الثلاثاء أمام منتخب مالاوي في دور الـ 16.

ولم يقدم المغربي الأداء المطلوب في الفترة الأخيرة مع الفيولا ليتراجع عدد مشاركاته إلى 11 فقط في الدوري الإيطالي.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن أنتونيو كونتي مدرب توتنهام يرى في أمرابط إضافة مهمة لتدعيم خط الوسط.

وخاض اللاعب 45 مباراة مع فيورنتينا في جميع البطولات حتى الآن ويرتبط بعقدٍ مع النادي يمتد حتى صيف عام 2024.