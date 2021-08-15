توتنهام يصر على بقاء كين قبل مواجهة مانشستر سيتي

يلتقي مانشستر سيتي مع مستضيفه توتنهام اليوم الأحد في خضم محاولات حامل لقب الدوري الإنجليزي للتعاقد مع هاري كين هداف سبيرز.

ولن يغير دانييل ليفي رئيس النادي اللندني موقفه حيال بيع هداف الفريق للغريم سيتي هذا الصيف وفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية.

توتنهام لا يريد بيع كين

وسيلتقي ليفي بالتأكيد مع مسؤولي السيتيزنز حين يلتقي الفريقان مساء اليوم في قمة المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الصحيفة شددت على أنه ثابت في رأيه ولن يغيره وسيعمل على إبقاء كين في صفوف توتنهام للموسم الجديد على أقل تقدير.

في المقابل، عبر نجم الهجوم نفسه عن رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي في أكثر من مناسبة، كما تغيب عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد فيما رآه البعض إشارة من اللاعب إلى الإدارة للسماح له بالمغادرة.

يذكر أن قائد منتخب إنجلترا ظهر بصورة مميزة خلال بطولة يورو 2020 الشهر الماضي وقاد فريق الأسود الثلاثة للنهائي الذي خسره أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح.