توتنهام يصعق مانشستر سيتي البطل ويهزمه بهدفٍ دون رد

تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب بهدفٍ يتيم في المباراة الندية القوية التي شهدها ملعب ملعب توتنهام هوتسبير في قمة المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الوحيد من هجمة مرتدة سريعة أنهاها الكوري الجنوبي المتألق هيونغ مين سون بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء خدعت المدافع روبن دياش ومرت على يمين الحارس إيديرسون مورايش في الدقيقة 53.

وغاب عن صفوف سبيرز قائد منتخب إنجلترا هاري كين الذي يرغب بالرحيل إلى السيتيزنز، فيما تابع رئيس النادي اللندني دانييل ليفي اللقاء من المدرجات.

ولم ينجح جاك غريليش تعاقد سيتي الجديد في تقديم الإضافة المطلوبة ليسقط فريقه في المواجهة الافتتاحية.

ورفع توتنهام رصيده بهذه النتيجة إلى 3 نقاط، فيما فشل مانشستر سيتي في بدء حملة دفاعه عن اللقب بتعادل على أقل تقدير ليبقى رصيده خالياً من أي نقطة.