توتنهام يغازل ماوريتسيو ساري

تواصل توتنهام بالفعل مع ممثلي أحد المدربين البارزين في أوروبا، خلال السنوات الأخيرة، لمفاوضته بشأن تدريب الفريق خلفاً لجوزيه مورينيو.

وأعلن توتنهام رسمياً إقالة مورينيو من منصبه، في ظل تراجع النتائج المحلية والخروج من الدوري الأوروبي.

ووفقاً لوسائل إعلامية إيطالية، تواصل مسؤولو سبيرز مع فالي رمضان، وكيل أعمال المدرب ماوريتسيو ساري.

وأضاف التقرير أن ساري ما زال على ذمة يوفنتوس حتى الآن حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2022 ويتقاضى راتبه حالياً، إلا أن نادي السيدة العجوز يمكنها إنهاء عقده قبل عام واحد ودفع مقابل 2.5 مليون يورو مع نهاية أبريل الجاري.

ويتولى رايان مايسون مهمة تدريب توتنهام مؤقتاً لحين التعاقد مع مدير فني جديد، ومن المقرر أن يقود سبيرز أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الأسبوع المقبل.

ويتطلع توتنهام إلى إتمام الاتفاق مع ساري -المطلوب أيضا في روما- لقيادة الفريق اللندني بدءاً من الموسم المقبل.

وعين توتنهام لاعب خط وسطه السابق راين مايسون مدرباً مؤقتاً للفريق حتى نهاية الموسم.

وسيتولى مايسون، ابن الـ 29 عاماً فقط والذي اضطر لاعتزال كرة القدم عام 2018 بسبب كسر في الجمجمة، الإشراف على الفريق بعد أن شغل منصب رئيس قسم تطوير اللاعبين في النادي.

وسينضم إليه كريس باول ونايجل غيبز في الجهاز الفني، فيما سيبقى ليدلي كينغ في منصبه كمساعد مدرب للفريق الأول، على أن يعود الحارس السابق الهولندي ميتشيل فورم لتولي منصب مدرب الحراس.

ويواجه مايسون في أول مباراة تدريبية ضيفه ساوثهامبتون الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين، قبل الاستحقاق الصعب الذي ينتظره الأحد أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في لندن، وهو اللقب الأخير الذي حققه سبيرز في عام 2008.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي في حديث مع الموقع الرسمي لسبيرز: “لدينا إيمان كبير بهذا الفريق الذي يضم مواهب عدة.

“لدينا نهائي كأس الرابطة وست مباريات متبقية في الدوري الممتاز، يجب أن نبذل كل ما بوسعنا لتحقيق نهاية جيدة للموسم”.

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 شهراً على تسلمه المهام خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو، وذلك على خلفية النتائج السيئة للفريق الذي كان متصدراً للدوري الممتاز في منتصف ديسمبر، لكنه تراجع الآن إلى المركز السابع على بعد 5 نقاط من أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.