توتي: صلاح لم يرحل عن روما باختياره

أكد فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، أن محمد صلاح لم يرحل عن فريق العاصمة الإيطالية بسبب رغبته، بل لحاجة النادي إلى دعم مالي من بيع بعض الأسماء.

وقال توتي عبر البث المباشر بحسابه على "إنستغرام"، الجمعة: "قررت إدارة روما بيع صلاح إلى ليفربول، بسبب حاجة النادي إلى انتعاشة مالية قوية، مما جعله يفرط في بعض النجوم".

وأشار نجم روما السابق إلى أن قرار انتقال المصري إلى ليفربول كان اقتصادياً بحتاً، وبعيداً تماماً عن أي محاولات من اللاعب أو وكيل أعماله.

يذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017، مقابل 40 مليون يورو، ليحقق نجاحات كبيرة مع النادي الإنجليزي تحت قيادة يورغن كلوب.