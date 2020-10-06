توخيل أراد سواريز في باريس سان جيرمان

كشفت مصادر فرنسية أن المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل أراد التعاقد مع لويس سواريز خلال السوق الصيفي قبل إغلاقه.

وانتقل الدولي الأوروغوياني من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد ليسدل الستار على أحد أهم قضايا سوق الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، قالت شبكة "تيليفوت" الفرنسية أن مدرب الباريسي جعل مهاجم البارسا السابق من أولوياته هذا الصيف، لكنه في النهاية استقر على مويس كين.

وأضافت أن المدير الفني الألماني وضع سواريز في المرتبة الأولى على قائمته لتعزيز خط هجومه هذا اصيف، ومع ذلك، لم يتلق برشلونة أي عرض مؤكد من نادي العاصمة الفرنسية.

وكان المهاجم الأوروغوياني مطلوباً بشدة من قبل يوفنتوس أيضاً، قبل أن ينتهي به الأمر باختيار أتلتيكو مدريد والبقاء في إسبانيا لكن مع تغيير القميص فقط.

وكان توخيل قد تحدث الخميس الماضي عن تواضع صفقات باريس سان جيرمان مقارنة بالأندية التي تنافس على البطولات الكبرى مثل مانشستر سيتي وليفربول.

وعلى الفور، كان تحت تصرف الألماني ثلاثة تعاقدات جديدة ممثلة بكين ودانيلو بيريرا ورافينيا آلكانتارا، كاستجابة فورية لطلباته.

ورغم رغبة توخيل في التعاقد مع سواريز، إلا أن ذلك لم يدفع إدارة النادي الفرنسي للتفاوض مع برشلونة، وربما كان ذلك سبب غضبه منذ البداية.