توخيل المرشح الأول لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

وجهت إدارة ريال مدريد تركيزها صوب الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الحالي لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة الفريق بدءاً من الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يتخلى النادي الإسباني عن خدمات المدير الفني المخضرم الصيف القادم حتى لو ظفر الفريق بلقب الدوري المحلي (الليغا).

وسقط ريال برباعيةٍ دون رد أمام برشلونة في لقاء الكلاسيكو مطلع الأسبوع مما جعل الشكوك تحوم حول استمرار أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني لما بعد الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن إدارة ريال مدريد ترى أن توخيل هو الخيار المناسب لقيادة مشروع النادي في السنوات القادمة.

وتمكن الألماني من ترك بصمته سريعاً مع تشيلسي وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أول موسم له في لندن، كما ظفر البلوز تحت إمرته بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يذكر أن ريال مدريد سيلاقي تشيلسي بالذات في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.