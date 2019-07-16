توخيل: كنت أعلم برغبة نيمار في الرحيل قبل كوبا أميركا

اعترف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أنه كان على علم برغبة نيمار بالرحيل قبل بطولة كوبا أميركا 2019.

وقال الألماني عقب مباراة الباريسي الودية أمام دينامو دريزدن لراديو "مونتي كارلو" الفرنسي: "دائماً ما يحبطني تأخر أي من اللاعبين، لكن بيننا وبين بعضنا البعض، الأمر واضح.

"الآن الأمر بين نيمار والنادي، نحن نعمل جميعاً في النهاية.

"هل كنت أعلم برغبته في الرحيل؟ نعم، قبل كوبا أميركا. لكنه أمر بين النادي ونيمار".

ويرتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة الذي تركه صيف عام 2017 صوب باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن تصريحات البرازيلي عن اعتباره ذكرى "الريمونتادا" الشهيرة بقميص برشلونة أمام باريس سان جيرمان أفضل ذكرياته الكروية أثارت المزيد من الجدل داخل جدران النادي العاصمي.