توخيل يحسم قرار مشاركة ماني في الإياب أمام مانشستر سيتي

البوابة – أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني توماس توخيل أن اللاعب ساديو ماني سيكون ضمن قائمة بايرن ميونخ في لقاء الإياب أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023.

ويتطلع أبطال ألمانيا لقلب الطاولة في "أليانز أرينا" يوم الأربعاء عندما يحل السيتي ضيفًا، وذلك بعد أن دك الأخير شباك سومير في الذهاب بثلاثية نظيفة أمام أنظار الجميع في ملعب "الاتحاد".

توخيل يؤكد وجود ماني في قائمة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي

كشفت التقارير قبل أيام قليلة أن ماني ضرب زميله في الفريق ليروي ساني وتسبب له بنزيف في الشفاه عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام السيتي في الذهاب.

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البافاري كان على وشك طرد أسد التيرانغا من الفريق ومعاقبته بسبب ما فعله، لكن ساني تدخل وطلب عدم تغليظ العقوبة، ليكتفي الفريق بحرمان اللاعب السنغالي من المشاركة في مباراة واحدة فقط وتغريمه نصف مليون يورو.

وعليه، أكد توماس توخيل لاحقًا بخصوص تواجد ماني في قائمة بايرن ميونخ في دوري الأبطال يوم الأربعاء وقال: "ساديو ماني سيكون ضمن قائمة الفريق في الإياب أمام مانشستر سيتي".

وأضاف: "ماني أظهر رد فعله وانتهى الأمر واعتذر في النهاية، لا يجب أن يظل ذلك عائق بعد الآن، لقد تدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي وسيتواجد في التدريبات أيضًا هذا الأسبوع".