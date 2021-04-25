توخيل يدخل تاريخ تشيلسي بـ «أنجح بداية»

لم يخسر توماس توخيل مدرب تشيلسي أي مباراة خارج معقله ملعب ستامفورد بريدج، منذ أن تولى مهمة تدريب الفريق، خلفاً لأسطورة النادي فرانك لامبارد في يناير الماضي.

وهذه أفضل بداية ناجحة خارج الأرض، لمدرب يتولى تدريب البلوز للمرة الأولى، ولم يحققها أي مدرب آخر عبر تاريخه.

وبعد فوز تشيلسي على ويست هام يونايتد على ملعبه 1-0 ضمن المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي، أصبح عدد المباريات التي لم يخسرها توخيل خارج ملعبه منذ وصوله، عشر مباريات، منها 8 انتصارات، وسجل خلالها لاعبو البلوز 14 هدفاً، ولم يدخل مرماهم سوى 3 أهداف فقط، إلى جانب 7 شباك نظيفة في هذه المباريات العشر.

هكذا أصبح توخيل صاحب المركز الثاني في عدد مرات عدم الخسارة خارج ملعبه، ولم يتقدم عليه في الدوري الإنجليزي سوى كلاوديو رانييري المدرب الأسبق لليستر سيتي، الذي لم يخسر خارج ملعبه في أول 11 مباراة بدأها مع الثعالب.

ويخوض تشيلسي الثلاثاء القادم مباراته الـ 11 خارج ملعبه ستامفورد بريدج، والتي يمكن لتوخيل بها معادلة رقم رانييري، حيث يواجه ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.