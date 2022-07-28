توخيل يرفض بيع فيرنر

يبدو أن النجم الدولي الألماني تيمو فيرنر سيواصل مسيرته في صفوف تشيلسي الموسم القادم على أقل تقدير وفقاً لتقرير نشرته مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الخميس.

وقالت المجلة ذائعة الصيت أن المدير الفني توماس توخيل منع النادي من بيع مواطنه المطلوب من قبل يوفنتوس ونيوكاسل يونايتد وآر بي لايبتزيغ هذا الصيف.

ولا يرغب توخيل في التفريط باللاعب مشدداً على دوره القيادي في غرفة غيار الملابس.

وتعرض فيرنر لسيلٍ من الانتقادات منذ وصوله ملعب ستامفورد بريدج في صيف عام 2020 قادماً من لايبتزيع مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني بعد فشله في تقديم مستويات مقنعة.

ويرتبط الألماني بعقدٍ مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2025.